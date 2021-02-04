遭金管會停職 胡亦嘉回嗆：明顯對人不對事絕不接受

金管會今宣布，專案金檢時發現街口電子支付將資金款借給母公司街口金科，且胡亦嘉同時身兼電支與金科董事長，明知規定還逕自主導，認為胡凌駕董事會職權、架空董事會監督功能，罰胡停職一年。對此，胡亦嘉回應，對於金管會的處分絕不接受，「欲加之罪，何患無辭，金管會明顯以極度濫權的手段對街口做不公平的對待，明顯是對人不對事。」

胡亦嘉表示，街口電子支付對於金管會的處分絕不接受。針對金管會稱街口電子支付母子公司間借貸未確實執行內部控制制度，街口於2017年11月董事會已授權胡亦嘉董事長可核決母子公司款項借貸，原因為街口金融科技為100%持有街口電子支付的母公司，兩者間資金往來單純，未涉及其他人的權益，且所有借貸也都早已還款。

胡亦嘉指出，他是依照董事會決議及授權而就街口電子支付與母公司間之款項借貸進行核決，因此並無任何缺失，更無損任何人的權益。且2019年2月金管會金檢時，對於街口電子支付同樣母子公司借貸並未有任何糾正及懲處，為何卻在兩年後做出如此嚴重的裁罰，此裁罰明顯荒謬不公。

「欲加之罪，何患無辭」，胡亦嘉表示，金管會明顯以極度濫權的手段對街口做不公平的對待，明顯是對人不對事，已喪失主管機關最基本的原則，違背台灣法治精神，已不配再做為權力無限的主管機關，街口將向監察委員對金管會主委黃天牧提出彈劾，對於金管會對街口造成的任何損害，將立即提起民事與刑事訴訟。