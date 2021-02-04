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瞄準疫後數位旅遊新商機 KKday導入Apple App Clip技術

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
為全面佈局數位旅遊，KKday於今日宣布導入Apple App Clip技術，成為大中華區首家提供此創新應用的旅遊業者。　圖／KKday提供
為全面佈局數位旅遊，KKday於今日宣布導入Apple App Clip技術，成為大中華區首家提供此創新應用的旅遊業者。　圖／KKday提供

疫情催化企業數位轉型，更帶來創新商機。為全面佈局數位旅遊，深度旅遊電商平台KKday於今(4)日宣布導入Apple App Clip技術，成為大中華區首家提供此創新應用的旅遊業者。

KKday也攜手台北捷運公司共推防疫旅遊數位升級，旅客明(5)日起，造訪兒童新樂園、貓纜與小巨蛋冰上樂園，只要將iPhone手機感應或用相機掃描場館周遭及捷運車廂上的App Clip Code海報條碼，就能啟動KKday App Clip，除了享受快速、便利、零接觸的購票入園服務外，刷Visa卡並綁定Apple Pay結帳，還能獲得單筆現折50元的消費禮遇。

疫情屆滿一週年，催化各行各業數位轉型，根據KKday 2020全年度消費者行為洞察，發現高達77%的KKday用戶偏好在手機端查找體驗商品，並有近35％的消費者習慣在KKday App內直接選擇行動支付工具進行結帳，至今已累積超過400萬用戶肯定 KKday電子憑證核銷的便利服務，未來數位旅遊必須更無縫地整合無接觸支付、擴大消費場景，例如大眾交通運輸與娛樂育樂等場域，才能滿足消費者一站式的快速支付、便利體驗與防疫需求。

雖然疫情詭譎多變，但KKday發展數位旅遊的創新腳步卻更加穩健，除了持續優化KKday APP服務外，更成為大中華市場首家導入Apple App Clip的旅遊業者，KKday執行長陳明明表示，疫後的旅遊型態會更加的數位化，包括訂購的數位化、服務的數位化，以及金流支付的數位化，而KKday App Clip正好完美結合這些數位需求。

此外，台北捷運公司也加入防疫旅遊數位升級的行列，目前北捷旗下三大場館包括兒童新樂園、貓空纜車與台北小巨蛋冰上樂園已支援KKday App Clip技術，KKday表示，希望在北捷的強力助陣下，KKday App Clip的應用服務能逐步擴大到北台灣的大眾交通運輸系統、娛樂消費與育樂場域，目標為上千萬名消費者服務，最終落實到全台各大旅遊體驗與消費場景。

看好親子家庭客群的娛樂需求，旅客即日起造訪兒童新樂園、貓空纜車與台北小巨蛋冰上樂園，不需到櫃檯購票或用機台點選，只要將iPhone手機感應或用相機掃描場館周遭及捷運車廂上的App Clip Code海報條碼，即可快速啟動KKday App Clip(掃碼功能為iOS 14.3 以上適用)，免下載任何應用程式就能進行便利購票，KKday App Clip也結合Apple Pay支付，可為旅客省去掏錢找零的麻煩。完成購票後將立即取得電子入園票券憑證QR Code，只需持手機於入口處核銷，即可快速入場。

消費者除了可享受全程零接觸的防疫體驗外，刷Visa卡並綁定Apple Pay結帳還能獲得單筆現折50元的消費禮遇，KKday App Clip未來也將持續拓展至其他旅遊景點，將數位旅遊服務延續2021一整年。

兒童新樂園 Apple 手機

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