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英國保誠人壽率先啟動保服及理賠 台幣匯款20秒撥款

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
圖為英國保誠人壽行銷長楊繼平。英國保誠人壽／提供
圖為英國保誠人壽行銷長楊繼平。英國保誠人壽／提供

英國保誠人壽表示，領先同業，針對醫療理賠保單解約及保單貸款推出台幣即時匯款服務，結案後20秒內立即撥款 ，讓保險金發揮「及時雨」的功能。此新服務去年12月21日上線至今，已有高達6成申請醫療理賠的保戶受惠。

保誠人壽表示，保險金匯款作業時間冗長是許多客戶的痛點，保誠人壽導入星展銀行創新的「DBS IDEAL RAPID 企業帳戶即時管理服務」，共同提供客戶便利、創新的數位金融解決方案，率先同業啟動理賠及保服的台幣即時匯款服務。

有別於傳統理賠付款約需2至3個工作天，全新的流程從結案到付款只需要20秒就能完成。

凡申請醫療理賠、保單解約及保單貸款之服務，給付金額在新台幣2萬元（含）以下者皆可受理。

此外，保誠人壽也加入由壽險公會推動的保服及理賠保險區塊鏈平台，今年1月1日正式上線後，保戶只要申請一家保單線上理賠服務或是保全契約變更，其他業者可以同步受理，提供更便利的客戶服務。

保誠人壽透過數位服務與客戶建立連結，提升溝通效率，智能客服「保寶」自2019年4月上線至今已突破11萬使用人次，設計超過1600個問句情境，涵蓋近90%常見問題類型，應答正確率高達95%。不論是變更聯絡資訊、申請「保戶e通知」電子通知單或是辦理保單借款，都可以透過「保寶」簡易友善的介面操作完成。

在疫情加劇之時，「保寶」也會貼心提醒大家注意防疫，並提供住院慰問金、理賠、保費緩繳等關懷方案資訊。除了自動應答功能，「保寶」也建置真人文字客服，於疫情期間充分發揮成效，已至少為旅居在五個國家/地區的保戶，提供即時且無遠弗屆的暖心服務。

值得一提的是，保誠集團在提倡健康與保障重要性的前提下，結合AI人工智能與大數據，推出台灣業界唯一提供全方位健康管理服務的應用程式「Pulse 跳動生活」App，功能包含「360度健康評估」、「症狀檢視」、「智能中醫體質檢測」、「自拍BMI」，提供民眾免費下載，以正面、積極和有趣的方式鼓勵人們保持健康。

台灣市場自2020年9月中旬上市至今，已有超過18萬個的下載數及近10萬個的註冊數，讓國人透過便利的數位工具做好個人健康管理。

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