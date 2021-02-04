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網友提領購物回饋金 一次提領超過千元「有感」

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導
現金回饋網ShopBack宣布，2月10日小年夜起，在App、IG帳號、LINE生活圈等大灑紅包，一路發到初三，預計整個2月將發出百萬紅包。圖／ShopBack提供
現金回饋網ShopBack宣布，2月10日小年夜起，在App、IG帳號、LINE生活圈等大灑紅包，一路發到初三，預計整個2月將發出百萬紅包。圖／ShopBack提供

現金回饋網ShopBack宣布，2月10日小年夜起，在App、IG帳號、LINE生活圈等大灑紅包，一路發到初三，預計整個2月將發出百萬紅包。ShopBack台灣數據顯示，台灣平均每個月會員總提領次數高達3萬次，第1季更較前一季度提領次數成長近2成，因年底購物節的現金回饋多在1、2月確認訂單後轉為可提領，加上農曆年前現金需求等因素，提領也較為熱絡。

ShopBack發現，2020年受疫情影響，推升整體線上消費趨勢，消費者也養成購物賺回饋的習慣，電商推出高回饋％時，不只訂單翻倍成長，用戶的現金回饋也等比增長。去年台灣用戶平均提領金額為812.86元，即便200元就可開始提領，但單筆提領超過千元者佔總體比率近3成，用戶更傾向一次提領「有感金額」，讓購物賺到的回饋更有感。

近年各家銀行積極擁抱數位、接軌網路服務，紛紛開辦數位存款帳戶，並推出優惠方案吸客，對應到ShopBack用戶的提領行為也能看出銀行的網路服務趨勢成形，用戶提領銀行的前五名分別是：台新銀行、中國信託、國泰世華、玉山銀行以及台北富邦。ShopBack的用戶除了網購懂得賺回饋，也會傾向選擇符合網路使用習慣、優惠更多的銀行作為現金回饋最終的提領帳戶。

玉山銀行 紅包 中國信託

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