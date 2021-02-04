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彰銀主辦大國鋼62.5億元聯貸案 今完成簽約

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

彰化銀行（2801）統籌主辦大成國際鋼鐵股份有限公司五年期新臺幣62.5億元聯貸案順利募集完成，於2月4日簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金用途係償還既有金融機構債務及充實中期營運暨購料週轉金所需，由彰化銀行擔任統籌主辦行，兆豐銀行、第一銀行、臺灣銀行、合作金庫銀行、華南銀行、盤谷銀行、板信銀行、元大銀行及台新銀行等共同主辦，全體參加金融機構共計27家。

聯貸案原擬籌組額度為50億元，在金融機構踴躍參貸下，超額認購達276%，最終以62.5億元結案，顯示參貸金融機構對大成鋼集團近年營運表現。

大國鋼隸屬大成鋼集團，主要銷售扣件產品，長期深耕美國市場，為全美最大工業扣件產品的進口配銷通路商，透過採購整合、電子商務銷售（B2B）及實體配銷，大國鋼有效發揮龐大的通路優勢，並藉由長期發展成熟的電子商務配銷模式，在新冠肺炎疫情期間維持穩健營運，顯見該公司別具優勢與利基。展望未來，隨疫情趨緩及美國工業需求回溫，產品量價可望進一步提升，帶動營運獲利再創佳績。

兆豐銀行 彰化銀行 疫情

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