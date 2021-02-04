國銀大陸又傳踩雷 逾放比率上升
金管會今（4）日公布本國銀行最新營運情況，去年12月底，中信銀大陸地區分行逾放比率，從去年11月底的0.2%上升至0.46%，主要是大陸分行有一、二個客戶變逾期。
根據金管會資料，去年12月底止，中信銀大陸地區逾放有2.15億元，比去年11月底的1.06億元，多了1.09億元。
金管會銀行局副局長林志吉表示，中信銀大陸地區分行逾放增加，主要是大陸分行有一、二個客戶變逾期，都是陸企，屬自貸案。
金管會表示，到去年12月底止，本國銀行放款總餘額31兆4,657億元，較上月底增加806億元；逾期放款金額為692億元，較上月底減少37億元。
逾期放款比率為0.22%，較上月底減少0.01個百分點，較去年同期增加0.01個百分點。
去年12月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為623.24%，較上月底589.02%，增加34.22個百分點，整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。金管會表示將持續督促銀行提昇資產品質及健全財務結構。
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