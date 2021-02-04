街口董事長胡亦嘉涉內控缺失 遭金管會停職一年

街口電子支付執行長胡亦嘉才傳出求婚成功，今（4）卻遭金管會以20次資金貸與關係人均涉內控缺失，胡亦嘉未善盡督導職責，「架空董事會監督功能、內控廢弛」致街口電支承擔過高財務風險；而且他忽視電支資本額限制規範目的，街口電支增資3億元又貸與街口金科3.4億元，形同將「一筆資金提供二家公司使用」，依法核處以180萬元罰鍰，並停止董事長胡亦嘉董事職務一年。

銀行局副局長林志吉表示，此次決議處分街口，主要有二大理由。

理由一是街口電支自2018年2月4日開業後所貸與母公司街口金融科技之20次款項，合計7.75億元，均有未依內控制度辦理；其中前12次只是由董事長胡亦嘉口頭指示，就透過往來銀行的網路銀行交易轉出款項予街口金科；2019年5月14日金管會專案檢查報告中，提到該公司有未依資金貸與作業程序辦理相關缺失，但街口於2019年10月24日至2020年元月31日間仍然還有八次資金貸與也都有赻失。

林志吉說，街口開業以來資金貸與均未依內部規定提報董事會決議通過，胡亦嘉雖自稱已獲公司2017年11月30日董事會授權，但多次抵觸公司2017年12月12日董事會決議所通過並歷史多次修訂的資金貸與程序，逕為決策，且之後2020年8月20日第二屆第7次董事會追認開業以來20次資金貸與事件，有董事提出相關質疑，但胡亦嘉身為主席，並未當場表達其已董事會授權得為資金貸與街口金科決策意見，因此金管會認為胡陳述意見書不足採信。

理由二是街口電支資金貸與街口金科，有超逾其所訂定資金貸與程厲有關資金貸與總額限制情況，嚴重影響公司財務健全。胡亦嘉身兼街口電支與街口金科公司董事長，將街口金科多數資金挹注於街口電支，再於街吉金科有資金需求時，利用其身為街口電支董事長職務之便，將金科出資款再行貸與街口金科公司，甚至於街口電支增資後短期內，將超過增資金額之款項貸與母公司，形同一套資本提供2家公司使用，顯示未善盡街口電支董事忠實義務，有礙健全經營。

有關胡亦嘉本人部份，林志吉說，未善盡董事長相關注意、督導及忠實義務，且其身為董事，資金與街口金科未依定提報董事會討論，架空董事會監督功能，凌駕董事會職權，且對相關部門所提意見，未予妥適評估並處理，亦未考量公司財務狀況，逕自決定資金貸與，漠視財務風險及法遵。

另外金管會2019年5月14日已金檢報告提出相關缺失後，仍然逕為決策後續資金貸與案件，胡亦嘉一人主導街口，忽視電子支付機構資本額為提供健全經營基礎規範目的，實有停止胡亦嘉執行董事職務之必要，因此處以停止董事職務1年，自處分書送達次日起生效，街口需要找一個代行董事長職權之人。

至於業金金額處以180萬元的原因，該法最低可罰60萬起到600萬元，取到第三級罰款。主要因為公司財務部及法遵部亦曾於資金貸與議案評估表中就違反資金貸與程序部份提出意見，且此案該司2020年5月15日執行內控稽核時發現後提報董事會，顯示公司內控制度仍有部份發揮功能，因此依條例第48條第16款規定，核處180萬元。