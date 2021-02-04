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取得營業執照 LINE Bank：拚上半年開業

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
LINE Bank總經理黃以孟表示，開業初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等金融服務。圖／LINE BANK提供。
LINE Bank總經理黃以孟表示，開業初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等金融服務。圖／LINE BANK提供。

金管會今宣布，正式核發LINE Bank營業執照。LINE Bank表示，將全力衝刺於2021年上半年完成開業，開業初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等金融服務。

LINE Bank總經理黃以孟表示，非常開心也相當感謝金管會的肯定，將持續穩步為開業做好準備，讓用戶體驗創新便利的銀行服務，並實現負責任的創新。自2019年獲得設立許可以來，LINE Bank積極配合主管機關的各項書面與實地審查，將持續與各相關單位進行營運與系統串接，拚2021年上半年完成開業。

LINE Bank 董事長黃仁埈也表示，亞洲的金融科技發展充滿機會，在過去十年內吸引各國龐大資金投入，並被看好將持續成長到2030年。由K LINE所營運的LINE BK金融服務去年在泰國獲得成功，業務快速成長並且吸引眾多用戶，很有信心在台灣的LINE Bank也會締造出很好的成績。今年LINE也計畫在日本、印尼等國家陸續開展銀行業務。

LINE Bank表示，將以LINE在台灣2100萬月活躍用戶為基礎，結合股東夥伴們的生態圈，致力於成為消費者信賴的全民銀行，落實普惠金融。

金管會今宣布，正式核發LINE Bank營業執照。LINE Bank表示，將全力衝刺於2021年上半年完成開業，開業初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等金融服務。示意圖。記者張芮瑜／攝影
金管會今宣布，正式核發LINE Bank營業執照。LINE Bank表示，將全力衝刺於2021年上半年完成開業，開業初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等金融服務。示意圖。記者張芮瑜／攝影

LINE 金管會 金融科技

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