三原因讓國人去年12月刷卡量大增 全年守住3兆元大關

金管會今（4）日公布2020年國人刷卡總金額，受到三大原因助攻，去年12月信用卡簽帳金額暴衝，單月超過2,958億元，較前一個月增加近14%，更一舉推升2020年全年刷破3兆元整數大關，達到3兆196億元，雖較前一年歷史新高下滑，但仍不畏新冠疫情衝擊下，創下史上次高紀錄，

銀行局副局長林志吉今日表示，去年12月信用卡簽帳金額達到2,958億元，比去年11月增加363億元，也較去年同月成長1.58%。主要有三大原因。

原因一是繳保費。林志和說，以往年底都是民眾繳保費的旺季，因此刷卡繳保費的簽帳金額增加不少，其中光國泰世華銀、北富銀、中信跟與永豐銀行這四家銀行合計就有204億元是刷卡繳保費。

原因二是年底消費旺季，包括雙12購物節、聖誕與跨年過節買禮物，同時過節也讓餐飲業與量販店都湧入大量人潮刷卡消費，此部份單月刷卡金額合計亦貢獻了62億元，以六家銀行為主，分別是台新銀、玉山銀、國泰世華銀、中國信託、北富銀與永豐銀等。

原因三民眾12月要繳地價稅，因此繳稅原因，讓民眾信用卡刷卡帳上也增加了16億元。以中國信託、永豐銀與玉山銀三家比重較高。

據金管會統計，截至2020年12月底計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數為5012萬張，總有效卡數約3300萬張，其中循環信用餘額約1527元。

同時去年12月轉銷呆帳金額約3.2億元，逾期三個月以上的帳款占應收款餘額之比率平均為0.15%，較11月底的0.16%還。