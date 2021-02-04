LINE Bank拚上半年開業 初期提供多項銀行業務

國內第二家純網銀「連線商業銀行」（LINE Bank）今（4）日獲金管會核發營業執照，為國內第二家取得銀行營業執照的純網銀。LINE Bank今日指出，自2019年獲得設立許可以來，LINE Bank積極配合主管機關的各項書面與實地審查，未來將持續與各相關單位進行營運與系統串接，全力衝刺於2021年上半年完成開業。開業初期將提供存款、轉帳、簽帳金融卡、個人信用貸款等金融服務。

秉持積極實踐擁抱創新科技的承諾，LINE Bank總經理⿈以孟表示，「我們非常開心也相當感謝金管會的肯定，將持續穩步為開業做好準備，讓用戶體驗創新便利的銀行服務，並實現負責任的創新。」

LINE Bank 董事長暨LINE Corporation財務長黃仁埈表示，「亞洲的金融科技發展充滿機會，在過去十年內吸引各國龐大資金投入，並被看好將持續成長到2030年。由K LINE所營運的LINE BK金融服務去年在泰國獲得成功，業務快速成長並且吸引眾多用戶，我們很有信心在台灣的LINE Bank也會締造出很好的成績。今年LINE也計畫在日本、印尼等國家陸續開展銀行業務。」

未來，LINE Bank將以LINE在台灣兩千一百萬月活躍用戶為基礎，結合股東夥伴們的生態圈，實現Banking in Your Hand的品牌使命，隨時隨地聆聽用戶的使用需求，致力於成為消費者信賴的全民銀行，落實普惠金融。

據悉，連線商業銀行於2019年8月2日獲金管會許可設立，經過一年準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會經完成書面及實地審查作業後，於今日核發營業執照。