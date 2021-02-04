快訊

首波AZ疫苗抵台時間曝光 莊人祥：到貨一周後開打

COVAX首波疫苗配送名單有台灣？指揮中心證實了

期交所在春節長假前 調高多項商品契約保證金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

考量今年春節假期休市長達11日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生的價格波動，臺灣期交所鑒於以往春節假期採行調高保證金作法，春節假期，調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金。

期交所說，以2月4日之保證金為基礎調高約10%，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。同時也請交易人多加注意春節假期期間國際行情的變化及持有部位狀況，並適時繳存足額之保證金。

期交所於2月4日公告的股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證之股票類契約保證金調整後金額，實施期間為2月5日一般交易時段結束後生效，預計2月17日開紅盤日再視市場狀況公告2月18日一般交易時段結束後起前揭各契約的保證金適用金額。

期交所也提醒交易人，2月5日為期貨集中交易市場農曆春節前最後的交易日，當日下午3時開始之盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人於2月5日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後之原始保證金數額計收。

交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數之變化及長假期間未沖銷部位之風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。

期貨交易 春節 期交所

延伸閱讀

影／春節假期不打烊 中警聯手公總導入緩撞車守路安

涉掏空36億／張綱維籌6000萬想交保遭駁回裁定續押　法官：不足以確保不逃亡

期交所：調整同致期貨保證金

春節期貨保證金調高

相關新聞

台股高檔震盪 黃天牧新春祝福：保持冷靜、繼績前行

農曆春節將屆，金融監督管理委員會主委黃天牧今（4）日在金管會例行記者會前提早為新春祝福，尤其是台股今年元月站上萬六大關，...

永豐金證券複委託業務 春節交易不打烊

台股封關進入春節假期，國際金融市場仍持續運行，永豐金證券宣佈春節連假期間海外複委託維持正常交易，包括數位下單平台及人工交...

春節台股休國際股市仍運作 投資美日股專家3大提醒

台股封關進入春節假期，國際金融市場仍持續運行，永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，股市在資金浪潮推動下已強勢上漲進入高檔，現...

封關倒數台股收跌65.1點 三大法人賣超112.73億

台股今（4）日觀望氣氛濃，封關前賣壓浮現，指數開低後一度下滑至15,606.74點，終場以15,706.22點作收，下跌...

台股封關前量縮觀望 跌65點收15,706點

封關倒數最後2個交易日，台股今（4）日，指數在平盤附近震盪整理，下跌65.1點，指數收在15,706.22點，指數持續站...

一場驚心動魄的炒作 謝金河：GME帶給台股的投資啟示

震驚美國資本市場，也驚動國會調查，被視為當代最經典的小蝦米對抗大鯨魚的史詩級散戶自救的GameStop（GME）炒股事件，在美國引起各方熱烈討論，事情的緣由是放空機構Citron發表針對GameStop的沽空報告，卻引來社群網站Reddit發動小散戶自救，意外引發軋空行情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。