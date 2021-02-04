春節領鈔不卡卡 央行採取多項因應措施

中央銀行今（4）日宣布，為確保農曆春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，採取多項措施。因應跨行支付交易量日益成長及純網路銀行陸續開業，央行於今日提高金融機構日終留存跨行清算資金餘額得抵充存款準備金之比率上限至16%，以利金融機構撥存更充裕清算資金，促進跨行支付交易24小時順暢運作。

近三年，金融機構於春節假期前留存之跨行清算資金約為平日之2.6倍，本年春節假期與109年同為7天，以109年平日留存餘額935億元推估，本年春節前留存之清算資金，約可達2,400餘億元，足以支應春節連假跨行交易所需。

另外，央行也請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金，並加強監控跨行業務運作，財金公司已於本年1月函請各金融機構，加強跨行清算資金之監控。此外，金融機構若有臨時性的緊急資金需求，得向財金公司申請自央行增撥跨行清算資金；央行將與該公司保持密切聯繫，並請其維護金融資訊系統跨行業務正常營運。

有關金融機構春節期間ATM補鈔、電子銀行服務及資安防護等事宜，金融監督管理委員會另已函請銀行公會轉知全體金融機構，加強相關金融服務措施，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求。

為便利民眾農曆春節前兌換新鈔，央行已洽請臺灣銀行等8家金融機構選定454個據點，自2月3日至2月9日辦理新鈔兌換作業。