純網銀第二家將開業 LINE BANK拿到營業執照

金管會今宣布，正式核發「連線商業銀行」營業執照，是國內純網銀第二家拿到營業執照的，也將是繼樂天銀行後，第二個開業的純網銀。

金管會銀行局副局長林志吉表示，連線商業銀行於2019年8月2日獲金管會許可設立，經過一年準備後，向金管會申請核發營業執照。金管會經完成書面及實地審查作業後，今天正式核發營業執照。

林志吉表示，LINE BANK還要跟央行、存保與VISA串接，預計進行系統串接要六周，最快三月中以後才會開始小規模試營運。

但LINE BANK之前曾因為有偷跑嫌疑遭金管會要求下架，林志吉表示，那次事件當下有要求LINE BANK必須刪除該家銀行的字樣，並且要在官網公告，告訴民眾銀行還未開業，不能進行服務與蒐集任何資料，這家銀行內部規範也有規定，不得未經許可宣傳或促銷。經過那次異業合作風波後，LINE BANK有再次約定雙方不得未經許可宣傳與促銷，異業合作也訂定SOP與強化程序，會持續加強與合作機構聯繫溝通，保障消費者權益與法遵。

針對第三家純網銀「將來銀行」的進度，林志吉表示，經過金管會實地查核提列缺失後，將來銀行一月下旬有正式提出改善情形，正在就其改善情形做審查。