高齡長輩一站式完整信託規畫 合庫推「以租養老」

為持續深化客戶服務及提供客戶多元方案，合庫銀行近期針對持有不動產的高齡長輩推出全新選項，透過與不動產包租代管業者異業結盟、委由第三人管理不動產等信託事務安排，提供擁有不動產之高齡長輩一站式的完整信託規劃，並更進一步運用信託提供資產傳承服務，期望為高齡長輩達到「創造金流」、「資產保全」及「傳承規劃」的三重效益，一同打造樂齡方程式。

合庫銀行董事長雷仲達表示，過去合庫銀行是透過「以房養老」業務協助高齡長輩取得養老資金，並透過搭配「不動產保全信託」業務達到資產保全的目的，避免不動產遭他人任意處分，主要的目標客群是「自住之不動產」的高齡長輩。現為因應客戶多元需求，期望針對「非自住且有出租需求之不動產」的高齡長輩提供不動產租賃媒合平台，藉以協助高齡長輩取得穩定安養資金來源，達到創造金流的目的，此外藉由善用信託所具有的特性，滿足客戶的資產傳承規畫，使高齡長輩得以順利傳承資產至第二代、甚至第三代。

另外善用信託靈活功能以符合不同屬性高齡長輩客戶的需求也是相當重要的，而這也是合庫銀行努力創新商品的動力來源，未來將持續與異業進行結盟，提供信託結合醫療、養護、長照等相關機構之綜合性服務，增加使用信託之便利性，並透過整合各項金融商品，發展合庫「樂活安養第一品牌」，希望以最優質及最完整之連結服務，契合客戶的需求。