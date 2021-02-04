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凱基證券助弱勢家庭過好年 寒冬送暖送愛心

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券捐助的凱基慈善基金會以關懷弱勢為宗旨，提供突遭變故的學生家庭或個人即時性急難救助，讓他們能暫時度過難關，連續九年已協助近400個家庭，投入近4,000萬元。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，凱基慈善基金會一向關心弱勢學生，也關懷孩子家庭；過年前探訪除致贈慰問金，提前賀年外，更要了解孩子家庭是否需要進一步協助。

凱基慈善基金會協助的弱勢家庭遍布各縣市，其中隔代教養、單親家庭占比相當高，年紀大的阿公阿嬤甚或是姨婆舅公，以及身兼父或母的單親家長都背負極大壓力，特別需要社會的關懷。

正值歲末寒冬，凱基慈善基金會近期探訪部分受助家庭，提前致贈年節慰問金，讓他們能夠添購年節用品，布置一頓熱騰騰的年夜飯，祝福牛年平平安安、順順利利。

此次探訪個案小惠，媽媽臥床長住安養院，與她相依為命的外祖母又中風住院，一家生活堪慮。曾執行長親手送上慰問金，再致贈小惠一份新年禮物，讓小惠祖孫倆在寒冬中，感受到來自社會的暖流。

今年小六的小銨和姊姊本來是單親媽媽獨力扶養，長期勞累的媽媽突然倒下不幸病逝，留下小銨姊弟無人照料，由年邁靠資源回收維生的姨婆扛下照顧之責，生活相當辛苦。

其他個案或是單親父受傷倒下，抑或是媽媽打零工照顧罹癌爸爸及孩子生活，各個家庭都讓人掬淚。

凱基證 隔代教養

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