行李箱退燒 新戶首刷禮這4張卡現金回饋最高

現金「咖實在」！ 信用卡新戶首刷禮從過去常見的登機行李箱或是小型的3C家電，逐漸轉變成更實用的刷卡回饋金或類現金，這四張高現金首刷回饋卡最受矚目。

花旗銀祭首刷滿萬元最高贈3,000元、匯豐最高贈1,300元刷卡金與即享券、渣打給500即享券，聯邦卡贈468LINE Points，這四張首刷現金與類現金回饋正當道。

提供多重首刷禮及滿額禮的銀行越來越多，花旗銀行現金回饋PLUS鈦金卡提供新戶核卡後首三個月10% 現金回饋，透過指定連結申辦，消費滿10,000元還可再拿到滿額禮3,000元的即享券，可在家樂福、遠東SOGO百貨、遠東百貨、王品集團、7-ELEVEN 、屈臣氏……等多間百貨及超商通路使用。

新戶透過指定連結申辦滙豐銀行匯鑽卡，核卡後30天內，首刷消費滿3,000 元，享300元即享券及刷卡金 500 元，綁定信用卡自動扣繳申請則可再享最高500元回饋，總回饋金額最高1,300元。

渣打銀行The Shopping Card的新戶首刷禮則是提供了24吋行李箱或500元刷卡金二選一，以及滿額禮500元即享券。

而聯邦銀行賴點卡在新戶核卡後30天內，消費累積滿888元(含)以上即可獲得LINE POINTS 300點 透過指定連結申辦，還可獲得加碼禮LINE POINTS 168 點。無論是刷卡金、現金禮券或是類現金點數，彈性的使用方式更能獲得消費者的青睞。

為迎接農曆新年，除了各家銀行提供信用卡新戶首刷禮之外，Money101也祭出高額好禮回饋會員，2月17日登入或註冊Money101網站會員，即可參加幸運輪盤抽獎活動，包含AirPods、五星飯店住宿、KLOOK優惠碼、神腦生活優惠券及myfone優惠券...等多種獎項。