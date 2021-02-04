比特幣飆、螞蟻上市 爽到這個行業

比特幣價格飆漲、螞蟻集團可望重啟上市計畫，雙雙激勵富時客製化金融科技指數本周來大漲4.7%，勝過那斯達克指數，續創新高。法人表示，隨著各國政府競推數位貨幣，以及金融科技IPO浪潮來臨，將再次點燃成長火花，金融科技產業未來極具爆發性。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人唐祖蔭表示，金融科技產業近期兩大人氣話題，一是比特幣獲全球首富馬斯克加持，突顯加密貨幣逐漸獲得投資大戶、機構法人、大型銀行接受；二是螞蟻集團將轉型為金融控股公司，並在中國金融法規監管下，重啟上市計畫。

兩大題材激勵投資人信心，帶動富時客製化金融科技指數本周來強漲4.7%，超越那斯達克指數4.1%的漲幅。唐祖蔭認為，雖然本波行情主要延續去年第4季以來的反彈走勢，由資金面、市場情緒主導，但是從產業趨勢觀察，金融科技產業正進入新一輪的發展階段。

事實上，自去年下半年起，全球金融科技IPO（首度公開發行）已明顯增加，而且從單純的支付服務，擴充到貸款、信用評分、理財和保險等領域。甚至，歐盟也有條件批准倫敦交易所收購金融與產業數據龍頭之一的Refinitiv（路孚特）。

未來，隨著螞蟻集團重啟上市後，可望再引爆IPO浪潮。其次，國際清算銀行（BIS）調查，各國央行可能在未來3年陸續發行數位貨幣，以維護貨幣主權，其中，又以中國人行最為積極，已第三度試點數位人民幣。

唐祖蔭強調，一旦金融數位化由政府帶動，未來的成長性將極具爆發性。以富時客製化金融科技指數成分股為例，分析師整體預估，今年每股盈餘將成長25.7%，超越過去歷年水準，明後兩年初估，同樣有15~20%左右的成長機會，投資機會顯現。