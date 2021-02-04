彰銀主辦大國鋼62.5億元聯貸案 完成簽約

彰化銀行（2801）統籌主辦大成國際鋼鐵股份有限公司五年期新台幣62.5億元聯貸案順利募集完成，於2月4日簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金用途係償還既有金融機構債務及充實中期營運暨購料週轉金所需，由彰化銀行擔任統籌主辦行，兆豐銀行、第一銀行、臺灣銀行、合作金庫銀行、華南銀行、盤谷銀行、板信銀行、元大銀行及台新銀行等共同主辦，全體參加金融機構共計27家。

彰銀表示，聯貸案原擬籌組額度為50億元，在金融機構踴躍參貸下，超額認購達276%，最終以62.5億元結案。

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