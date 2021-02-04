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玩無人機常摔到？ 聯強攜富邦產險推無人機第三責任險

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

聯強（2347）今（4）日再度宣布與富邦產險合作，推出無人機第三責任險，保額高達50萬元。

聯強指出，該公司為無人機最大通路商，看好應用起飛，繼去年4月推出免費代客登記服務後，今年再與富邦產險合作，推出一般民眾(自然人)第三責任險，提供使用者保障。

因應新科技蓬勃發展，航空法遙控無人機專章自去年3月31日實施，迄今已有超過6.3萬架無人機完成登記，顯示國內空拍攝影玩家急速增加中；隨著更多新手加入，無人機操作安全與保障，亦受關注，但市面上幾乎沒有適合的無人機投保險種，少了安全保障。

因此，聯強與富邦產險合作，規劃首張針對無人機用戶的保單。凡購買聯強代理指定無人機型(包括免登記的DJI Mini2機型)，在富邦產險登錄資料並核保後，因事故致第三人體傷、死亡或財物受有損害，依法應負賠償責任時，由富邦產險保險契約負賠償之責。

此外，除了被保險人之外，其配偶、子女及共同居住的親屬都享有保障；也就是無人機即使交由家人操作，不慎造成第三人的損傷，也都享有同樣的保障，可說是佛系保單。

而在法人保險的部份，聯強進一步表示，目前無人機的法人保險，每台無人機的保費要價接近兩萬元，對於許多新創的空拍攝影公司來說，可說是一筆龐大負擔，一家小型公司五、六台空拍設備，光保險費一年就要花上十萬元！聯強與富邦產險推出專為中小型創作公司量身打造的任務型保費方案，採用出國加保旅遊平安險的觀念，只要在接受委託空拍任務時，再加保短期無人機保險，保費約只要一般的十分之一，非常划算。

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