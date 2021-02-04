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春節開車出遊 若遇車禍牢記五字訣免驚慌

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導
春節期間，國泰產險Line官方帳號推出「新春籤好運」活動，2月1~28日期間只要綁定LINE會員天天抽好禮。國泰產險提供
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隨著疫情升溫，可預期不少民眾春節會降低對大眾運輸的依賴，改採自駕方式外出，年假期間勢必帶來可觀車潮，無形中也提高了行車的風險。

一旦發生車禍當下免驚慌，國泰產險表示，牢記5字訣─「放、撥、劃、移、等」 ，依此交通處理五步驟執行。

一、「放」置故障標誌，閃雙黃燈，並保持車禍現場完整(無人傷亡的車禍，需自行完成車禍現場標示，並將車輛移置路旁）。

二、「撥」打110報警處理，先不談對與錯，靜待員警到達處理，千萬不要私下和解，如有傷者，請立即告知警方或撥打119請求救護車協助將傷者送醫急救。

三、 「劃」線定位或「照」下車輛相對位置，並尋找現場證人、蒐證、照相，確保個人權益。

四、「移」開可能造成交通阻礙的物品，以避免事故再度發生，但在有人員傷亡的事故中，則應保留警示標誌、並切勿隨意移動傷患。

五、「等」待警方處理，陪同員警現場處理、量繪肇事現場圖、製作筆錄、要求雙方酒測，並需詳細確認肇事現場圖及筆錄正確後，再行簽認。

如需使用道路救援服務，可撥打道路救援專線0800-020-345，國泰產險有專人為您服務。

另外，國泰產險建議民眾，開車上路前應先檢視自身的保險保障，如發現尚未投保或保障不足時，可聯繫您的業務員，或至國泰產險官方網站、Besafe享出門平台等保險網站( https://besafe.cathay-ins.com.tw/ )投保，安心「享出門」。同時，國泰產險也提醒，春節期間不免小酌，但酒後切勿駕駛，經查獲不只將面臨刑責，強制險保費也將被加費。

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