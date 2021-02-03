金管會檢查局新局長 副局長張子浩升任

金管會檢查局王局長儷娟將於2021年2月20日退休，金管會今（3）日下午宣布遺缺由該局副局長張子浩升任，並奉行政院1月28日院號令核定，於2月20日生效。

金管會今天發布新聞稿表示，張子浩原任檢查局副局長，大學就讀國立政治大學法律學系，並擁有亞洲管理學院企業管理研究所碩士學歷，民國76年公務人員高等考試金融法務組及格後，曾擔任過財政部金融局科長，在金管會也任職過銀行局科長、專門委員、副組長，同時在檢查局也擔任過組長、主任秘書等職務，學經歷相當完整，2019年3月才剛升任檢查局副局長，不到二年時間，將於今年2月20日正式升任為檢查局局長。

張子浩任職檢查局各項職務中，曾經經手幾件重大金融弊案，包括2016年8月兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS），指控違反銀行保密法及反洗錢法，開罰1.8億美元（約新台幣57億元）案，還有永豐三寶案等，張子浩就是當時的金控組組長。同時他也分別擔任過金控、銀行、信合社、電腦稽核、證券、票券、投信組等各組別的組長，被認為對各業別都相當熟悉，應可「無縫接軌」檢查局局長重任。