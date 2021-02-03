用現金怕怕！疫情催化行動支付「超車」電子票證

資策會產業情報研究所（MIC）進行2020年下半年行動支付消費者調查，發現在消費者常用交易方式中，行動支付首度超越實體電子票證，進入黃金交叉。而在2020年上半年新冠肺炎疫情拉緊報期間，消費者行動支付使用頻率增加了42.2%，是主流支付工具中增幅最大的，反之，現金使用頻率減少了33.4%。

2020年上半年疫情讓台灣行動支付更活絡，MIC調查，有45.5%消費者在此期間願意優先選用行動支付；觀察消費者支付工具使用頻率，疫情期間行動支付增加了42.2%，為主流支付工具中增幅最大，其次為一樣可以免接觸、用於網購的實體信用卡及電子票證；相反的，現金用戶頻率減少33.4%。

2020年下半年消費者常用交易方式中，行動支付達到60.3%，首度超越實體電子票證如悠遊卡、一卡通等的54.8%，而實體信用卡與現金各有7成5以上使用率，還是最大宗。但是，若商家有支援各式付款，消費者會優先選擇行動支付的比例持續穩定上升，就超越了其他三種支付方式，成為首選。

MIC資深產業分析師胡自立表示，當環境限制降低，消費者對行動支付的青睞度仍有持續成長的潛力，而隨著電子支付新法通過，加上疫情持續加速消費者對非接觸式工具的依賴，預期2021年行動支付市場將更活絡，未來業者競爭關鍵將在於增加更多的場景與合作策略。疫情逐漸改變消費者的付款模式，加速養成消費者的非接觸式消費習慣，將為2021年市場觀察另一重點。

使用行動支付的用戶中，「只用一款」的用戶正在持續增加，2019年到2020下半年漲幅高達14.1%；同時，越來越多用戶開始刪除沒有在用的行動支付App。胡自立表示，這與主流行動支付可支援場景變多有關，有更多消費者可只用一款行動支付，便滿足大部分消費場景需求；當用戶認為「商家不普遍」、「優惠不理想」或「系統不穩定」，就可能停用該款行動支付。

觀察不同品牌用戶特性，單次消費千元以上的用戶比例，以Apple Pay的80.2%最高、Google Pay的65.2%居次，LINE Pay也有62.6%；比較活躍用戶比例，街口支付高達45.6%、玉山Wallet為44.7%。

另外，有六大領域在行動支付使用上最突出，包括本身滲透率高的三大通路「超級市場」、「量販店」與「網路商店」，以及新興成長場域的「外送平台」、「App平台」與「繳費」，其中以外送平台成長幅度最大，MIC表示2020年COVID-19疫情是帶動六大場域滲透率上升的關鍵因素。