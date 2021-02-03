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手機突跳簡訊「轉帳30萬」他嚇壞 行員曝真相：白開心一場

聯合新聞網 / 綜合報導
原po下班突然收到存款簡訊。圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」
原po下班突然收到存款簡訊。圖／翻攝自臉書社團「爆廢1公社」

近日假銀行詐騙簡訊頻繁，讓不少人損失慘重。日前一名男子也收到兩封來自銀行「轉帳近30萬元」的簡訊，又開心又驚訝這筆意外之財，結果查詢後才發現是烏龍一場。

原po在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，下班回家後收到兩封來自台新銀行的簡訊，簡訊內容分別是於晚間6點53分，跨行存款197,985元，另一則是晚間7點4分，跨行存款101,985元，加起來總共是299,970元。

原po看到訊息一方面開心，二方面卻也嚇到不行，因為明明自己沒有跨行存款卻收到簡訊，讓他困惑「是不是詐騙集團？」好險打開台新銀行帳戶查看後，並沒有獲得這筆意外之財，帳戶裡也無損失本來的存款，推測應該是有陌生人手機號碼key錯，才會造成這樣的誤會，讓他直呼「害我白開心了一下」。

貼文一出引起熱議，許多網友建議「你快報警，萬一不小心被拿去當人頭戶，即使沒用也會被認為共犯案」、「打給客服，說不定被當人頭了」、「小心變人頭帳戶，快去警局備案」；也有網友分享類似經驗，表示「先前存摺遺失，半年後突然網銀通知被匯進50多萬，結果收到傳單被控告刑法詐欺起訴，全帳戶凍結警示戶偵查半年不起訴才解除。」

其他網友則紛紛回應「車手存錯帳號了」、「你先去看看是不是真的存進去，沒有估計是他手機號碼打錯」、「我裡面頂多五百多塊，所以我沒這個煩惱」、「我帳號沒錢，所以我從來不擔心」、「你昨天是不是扶阿姨過馬路」。

爆廢公社 台新

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