債券版「小0050」來了！中信ESG債券ETF明掛牌

元大投信發行「元大臺灣ESG永續」ETF（00850），因成分股和元大台灣50（0050）相同度高，市場上有「小0050」稱號，和0050堪稱「一對」。在債券ETF廣發下，也將有債券ETF版的0050和「小0050」，適合債券投資人同步關注！

即將在4日掛牌的中信ESG投資級債（00883B），是國內首檔ESG債券ETF，但特色不止於此，由於該ETF成分債券和一度曾為國內第一大債券ETF的中信高評級公司債（00772B），都瞄準全球大型公司發行的投資級債，且差異和0050、小0050一樣，一個有ESG、一個沒有，在業界也被視為一大一小的「兄弟檔」。

目前00850掛牌來績效和0050平起平坐，新世代看好ESG趨勢下，00850吸引不少存股族投資。對此中國信託投信指出，債券版0050、小0050的中信高評級公司債和中信ESG投資級債，也有機會出現ESG ETF表現較好的趨勢，值得偏好ESG題材的投資人齊步留意。

中信投信以債券ETF的創新和品質受到關注，其中，2019年發行的中信高評級公司債成立後飛快成長，規模一度超過700億元，是國內第一大的債券ETF，也是首檔有「月配息」機制的ETF，更扮演債券ETF發展指標。

中信投信指出，即將掛牌的中信ESG投資級債，和中信高評級公司債都是布局全球大型公司的投等級債ETF，均瞄準想要領「好收益」的投資人。

但中信ESG投資級債有ESG因子，中信高評級公司債沒有，是主要的差異，猶如0050和小0050的元大臺灣ESG永續，兩個都鎖定權值股，一個有ESG、一個沒有，滿足不同投資需求。

進一步來說，中信ESG投資級債在挑選成分債過程中，納入ESG流程，剔除公司治理不好的公司債，達到推動ESG發展和績效優化目標。

例如很多人聽過的波音、艾克森美孚、GE、殼牌、BP及武器製造商洛克希德等，這些企業治理績效不彰，或隸屬高汙染企業，雖然都發行投資等級債，但全球ESG基金減碼。一般的投資級債基金多會買入這些公司債，而中信ESG投資級債全面排除，是台股第1檔落實ESG的債券ETF。

配息率來看，0050、00850大約3%左右，中信高評級公司債及中信ESG投資級債也介於3%〜4%。裏頭中信ESG投資級債的成分債平均存續期15年以上，又較前者來得長，現指數殖利率約3%，推估掛牌後配息率有3%〜3.5%，優於多數美債和投資級債ETF降到1%〜2%。

另績效方面，00850投資ESG有趨勢成長潛力，據彭博回測，中信ESG投資級債的指數到去年底為止，近三年報酬率也優於中信高評級公司債等投資級債ETF的追蹤指數，三年夏普值可達1。