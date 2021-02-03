國壽擬以不高於400萬美元 申設上海顧問諮詢孫公司

國泰金（2882）旗下國泰人壽今（3）日公告其香港資產管理子公司康利亞太（CAPL）旗下子公司擬於大陸申請在上海設立一家顧問諮詢類（非監管類）之全資子公司，總金額不超過400萬美元，為100%全資孫公司。此案尚須經國泰金控及國泰人壽董事會決議通過，並經國內外主管機關核准後方得進行。

國泰人壽今日輸入公開資訊觀測站公告，其100%子公司康利資產旗下之香港子公司Conning Asia Pacific Limited 康立亞太（CAPL） ，擬於上海申請設立一家顧問諮詢類（非監管類）之全資子公司，以提供資產負債管理及戰略資產配置軟體及諮詢服務，務對象為當地保險公司，初始資本規劃由CAPL以自有資本注入，金額不超過400萬美元，匯率以新台幣兌美元1月最後一個交易日28.422元換算，折合新台幣不超過1億1,368萬元。

同時國壽亦表示，此次取得或處分之具體目的或用途為壽險資金之運用，為新設全資子公司之股權，國泰人壽表示，此案尚須經國泰金控及國泰人壽董事會決議通過，並經國內外主管機關核准後方得進行。

國泰金總經理李長庚曾說資產管理是繼銀行與保險事業之外的獲利第三根支柱，國泰在2011年就以新台幣5.5億元入股康利資產管理公司，拿下約9.9%股權，2012年與美國康利在香港合資設立了國泰康利資產管理公司2014年更斥資2.4億美元（當時約新台幣72億元）併購美國康利資產管理100%股權，協助國泰金建構跨美、歐、亞的完整資產管理平台，同時藉由康利集團旗下的全球發展策略，為更多亞太區專業機構投資人，提供更多投資管理服務，特別鎖定大中華區、日本和韓國。

美國康利創立於1912年，是一家全球領先的資產管理公司，旗下擁有歐洲、美洲子公司與香港合資事業，康利美國以提供保險公司客戶資金代操為核心業務，過去也幫國壽的自有資金代操，績效良好，核心競爭力在於固定收益與高股息的投資技術。同時美國康利也入主丹麥資產管理Global Evolution，屢次增持股權，預計2021年再買8%股權至61%，最終要達到持股八成，強項在新興市場及邊境市場投資。