打炒匯再出招！睽違18年 央行將對企業國外借款設限

中央銀行打炒匯再出招！趕在農曆年前，中央銀行今（3）日預告修正「外匯收支或交易申報辦法」，過去行之有年的每年累積結匯金額，企業5,000萬美元、個人為500萬美元，未來修法後，不再是「一口價」，央行將針對特殊性質或類別，例如，企業國外借款匯入資金，會另外訂定額度。

央行規定的每年累積結匯金額，從2003年以來均為企業5,000萬美元、個人500萬美元，適用長達18年的額度，今年首度進行調整，主要原因就是央行發現，有企業利用國外借款炒匯。

央行指出，如果外界沒有需要改正的意見，新法規就會在年後的2月17日正式上路。

至於央行所謂的特殊性質或特別項目，可能會訂定多少額度，央行並未透露，僅表示修法的目的是先取得法規上的彈性，目前正在進行銀行申報系統上的調整，最快今年就可適用新規定。

央行外匯局副局長賀培真表示，每年外匯申報項目，過去都放在同一個「鍋」裡，未來若能做更精細的分類統計，就比較容易看得出調皮搗蛋的人，不再像過去整個「混」在一起。

企業每年累積結匯金額會有一個總額度，像是5,000萬美元（但央行也可以彈性調整此一額度），但旗下還有會有其他細分類，基於不同匯款性質，主要是金融性，例如企業海外借款匯入，會另外有一個額度。

賀培真解釋，企業若有實質需求，有超限情況時，可向央行申請，依舊不受影響。

央行先前召開臨時記者會宣布，我國外匯資金進出已相當自由，涉及商品、服務貿易及經主管機關核准之直接投資及證券投資等，均無限制，僅對部分短期資金進出尚有企業每年5,000萬美元累積結匯金額限制。依近三年平均每年累積結匯金額實際使用情形統計，企業僅約100萬美元，顯見企業日常資金調度需要額外使用到每年累積結匯金額者並不多。

近期央行透過場外監理，發現企業利用國外借款匯入資金結售新台幣有明顯增加情形，經赴銀行實地查核結果，發現有下列不合理情事，央行將依據相關檢查結果做進一步處理。

（一）為規避央行累積結匯金額之管理，以極低資本額增設新企業方式，創造每家每年5,000萬美元累積結匯金額。

（二）向國外關係企業借款，短期內反覆匯入結售為新台幣，隨即又結購美元匯出，賺取額外匯兌利益。

（三）從國外關係企業借入美元結售，停留新台幣帳戶未予運用。

（四）向國外借入高利率外幣借款結售為新台幣，用於償還較低利率的國內借款。

央行指出，向國外企業辦理外幣借款，應以原幣保留使用為原則，有實質新台幣用途再兌換為新台幣。不應利用每年累積自由結匯金額，作為炒匯途徑。

國內新台幣資金豐沛，企業如有資金需求，可洽國內金融機構辦理新台幣借款。此外，國外短期借款因未來仍有還本付息外匯資金需求，國內企業可利用換匯交易（FX SWAP）或標準型換匯換利交易（CCS），以降低借款人匯率風險，且毋需計入每年累積結匯金額。