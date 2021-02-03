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和泰產險董總雙雙換人 卓俊雄、顏思齊代理

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

和泰汽車集團（2207）所屬和泰產險今（3）日下午舉行董事臨時會，會中推舉東海大學法律系專任教授卓俊雄代理董事長職務、和泰產副總經理顏思齊代理總經理，以接替和泰產原董事長張永固任期屆滿卸任，及原總經理章明純請辭後的職缺。

上述兩項董事長與總經理的代理案，即日起生效。

卓俊雄在金融消費評議中心時任董事長李滿治推薦下，2017年9月6日出任評議中心總經理，去年12月31日任期屆滿卸任，並在和泰汽車董事長黃南光與總經理蘇純興禮聘下，於今年1月15日出任和泰產董事。

卓俊雄是法律專家，強項為法令遵循與內部控制。出任和泰產代理董座後，將發揮所長，在和泰產的董事會扮演好工作與職責，於公司內控、法令遵循、公平待客、ESG（環境、社會、公司治理）等面向，配合主管機關政策，用心推動。

東海大學 產險

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