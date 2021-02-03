不畏疫情 保經逆勢西進擴增據點

新冠肺炎疫情仍然持續，衝擊著各行各業，保險業也不例外，但有保經公司今年仍選擇在大陸持續擴增據點，主要也是著眼於大陸持續成長的保險市場。

永達保經董事長吳文永表示，永達轉投資的大陸永達理保經，至今已經達10年，目前永達持有永達理保經約24.9%股權，永達理目前在大陸設有17家分公司與49個據點，預計今年還會再擴增，希望增加到51個據點。

吳文永指出，去年到今年受到疫情影響，兩岸的業務只能透過視訊，「這是視訊會議最多的一年」，但也因為疫情，住宿、吃飯等業務開銷有縮減，保險業最終還是一個必須依靠「溫度」的行業，科技要如何變得有溫度仍是挑戰，除擴增據點，同時也要持續強化線上行動投保。

大陸永達理保經去年新契約保費收入達13.8億人民幣，營業收入達19.7億人民幣，吳文永表示，永達理仍呈現快速成長，今年目標新契約保費收入要成長到人民幣25億元、營業收入要達人民幣27.8億元。

台灣永達保經部分，去年期繳新契約保費收入達新台幣31.4億元、營業收入達新台幣23.4億元；目標今年期繳新契約保費收入要成長到新台幣35億元、營業收入要成長至新台幣27.48億元。