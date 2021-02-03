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完善智財布局 32家企業額外增加產業營收逾900億

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部工業局今（3）日舉辦「TIPS頒證暨企業落實公司治理及智財管理研討會」，經濟部工業局長呂正華親自出席授證及表揚2020年度通過TIPS驗證及抽驗的32家企業，現場亦邀請不同領域企業分享導入TIPS經驗談，讓更多企業瞭解不同領域的智財管理模式。 圖／工業局提供
經濟部工業局今（3）日舉辦「TIPS頒證暨企業落實公司治理及智財管理研討會」，經濟部工業局長呂正華親自出席授證及表揚2020年度通過TIPS驗證及抽驗的32家企業，現場亦邀請不同領域企業分享導入TIPS經驗談，讓更多企業瞭解不同領域的智財管理模式。 圖／工業局提供

為協助企業提升智財布局、保護及運用能力，並推行智財管理制度分級驗證，經濟部工業局今（3）日舉辦「TIPS頒證暨企業落實公司治理及智財管理研討會」，經濟部工業局長呂正華並親自出席授證及表揚2020年度通過TIPS驗證及抽驗的32家企業，現場亦邀請不同領域企業分享導入TIPS經驗談，讓更多企業瞭解不同領域的智財管理模式。

工業局表示，2020年度通過TIPS驗證的企業貿易市場涵蓋全球五大洲、上百個國家，導入系統化智財管理除可降低侵權、搶註等風險外，可有效建立客戶的信任關係、間接促使爭取額外年度產業營收累計達900多億新台幣，亦大大提升智財布局效率與運用比例。

工業局指出，隨著我國經濟持續發展但高度仰賴對外貿易，加以國際上如中美貿易智財戰持續發酵、亞洲智財爭議訴訟日趨白熱化，顯見智財管理保護布局已成為國家商貿重要談判籌碼，工業局因應產業需求與全球經貿趨勢，近年與金管會證期局密切合作推動公司治理智財管理，協助不同領域企業將營運策略結合智財管理目標及政策，確保智財品質，鞏固智財保護與布局能力，進而促進創新及研究發展成果的流通與運用，協助我國產業發展同步國際趨勢。

工業局指出，此次獲證的企業除重視研發技術保護的資訊科技、半導體等相關產業外，更包含「生技藥品」、「數位內容」、「光電」、「化工」、「交通船艦」、「美妝」、「居家零售貿易」以及「金融服務」等與日常生活息息相關的產業，顯見智財在不同產業扮演著提升品牌價值、保護創新技術服務等支援企業營運的重要角色，且為各領域企業帶來一定的效益。

工業局 經濟部

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