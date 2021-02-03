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黃捷罷免案進入全新攻防模式 「化守為攻」不再冷處理

WeMo Scooter、國泰產險合作 推出外送員客製化保險

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

本土智慧共享機車新創 WeMo Scooter 與國泰產險跨界合作，推動商務交通市場解決方案，針對外送員推出全新個人客製化保險，首例鎖定合作外送平台有無外送，今年2月5日起將聯手推動企業用車方案，先以雙北地區為主，外送員除了彈性選用共享機車 WeMo Scooter 外，可加購個人保險保障，保費3個月僅105元、每天不到2元就能享有個人傷害險保障，從WeMo Scooter APP 內連結至國泰產險網站即可購買。

WeMo Scooter 深耕消費共享機車市場，長期推動企業優惠用車計畫，提供企業業務外出用途需求及以小時計算的短租方案，小時租方案可在指定時間內無限制使用車輛，成為商務用車最佳選擇，已累積超過100家重要企業用戶與商業場景應用。

看準國內外送商用市場，鎖定有無外送外送團隊，作為商務市場應用。以往外送員遇機車臨時狀況或無車使用時，失去接單機會，以 WeMo Scooter 企業商務交通解決方案，外送員無論遇到任何情況時，以WeMo Scooter APP 可租借附近的智慧電動機車，外送服務不間斷。

WeMo 國泰 保險

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