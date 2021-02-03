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機構投資者評選 瑞銀連四年拿下最佳研究公司

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
瑞銀精進投資研究服務，再度獲得《機構投資者》獎項殊榮。瑞銀宣布在最新一屆的《機構投資者》評選中，拿下「全球最佳股票研究公司」肯定。（路透）
瑞銀精進投資研究服務，再度獲得《機構投資者》獎項殊榮。瑞銀宣布在最新一屆的《機構投資者》評選中，拿下「全球最佳股票研究公司」肯定。（路透）

瑞銀精進投資研究服務，再度獲得《機構投資者》獎項殊榮。瑞銀宣布在最新一屆的《機構投資者》評選中，拿下「全球最佳股票研究公司」肯定，已連四年奪得年度第一。本次排名涵蓋買方分析師及基金經理人投票，客戶投票選出每區域首選的研究分析師及研究團隊，瑞銀總計拿下全球158票，排名第一。

瑞銀集團研究部、瑞銀實證所暨資料分析總監Juan Luis Perez指出，對於獲獎成果，衷心感謝瑞銀客戶在這特殊的一年中，對瑞銀持續給予支持。過去一年，客戶對瑞銀的研究服務提出很多建議，推動瑞銀團隊做出許多調整。瑞銀服務的精神明確，敏捷、傾聽，一開始就明確必須提供快速且即時的預測分析。

瑞銀全球研究部總監Dan Dowd表示，評選結果印證瑞銀積極關注客戶。隨瑞銀團隊過渡到在家工作模式，對客戶的關注度反而增強，客戶與分析師交流更頻繁，2020年客戶互動量較2019年明顯提升。

其中，瑞銀2014年來，研究分析師積極運用瑞銀實證所的專業知識，對於公司、產業及主題提供富於洞見的資料錦集，從而開發出5,000多份差異化的瑞銀研究報告。

Dan Dowd指出，未來瑞銀將持續吸引及培育頂尖人才，充分與瑞銀實證所的資料結合，保持優異服務及排名表現領先。瑞銀最大優勢正在於，結合兩者利基，開創出有差異化的市場資訊。

瑞銀集團

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