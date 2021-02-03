MSCI八檔納入機會大 這三檔呼聲最高

MSCI預計台北時間2月10日公布季度權重調整，繼兆豐、台新等投顧預測台股權重將上調，統一投顧今（3）日分析指出，MSCI雖然沒有調高A股納入因子規劃，但韓股近一季漲幅和台股相當，因此台股權重持平機率高。從個股市值等條件評估，則預期千金股旭隼（6409）和南電（8046）有機會入摩。

此前兆豐國際投顧預測，萬海（2615）、譜瑞-KY（4966）、南電、及富邦媒（8454）將在新一季納入MSCI台灣指數，台新投顧看好世芯-KY（3661）、富邦媒、信驊（5274）、致茂（2360）及譜瑞-KY。綜合三投顧看法，共八檔被點名，重複點名有南電、富邦媒和譜瑞-KY，最被看好。

統一投顧表示，今年1月新興市場表現強勢，特別是亞洲的台韓陸股排名前三，其中，MSCI台灣指數漲幅達10.9%，與韓股相當，次於MSCI中國指數及MSCI南韓指數。因此評估這次台股權重持平；雖沒有上調，但有機會終止連數季被下修趨勢。

前次MSCI對台股權重全面調降，全球新興市場指數降至12.3%，全球指數降至1.5%，亞洲除日本指數下修到13.52%。在台股大漲下，統計到去年12月31日為止，台股於新興市場指數權重成長到12.75%。

統一投顧指出，個股來看，去年第4季表現強勢，市值排名前90，且自由流通比率高的股票中，包括南電、旭隼、富邦媒、譜瑞-KY、萬海、中美晶（5483）、致茂、美利達（9914）及裕日車（2227）還沒入摩。進一步觀察市值變化，南電、旭隼成長幅度較大，已晉升第51名、第64名，因此預期兩檔最有可能納入。

相對地，MSCI成分股中，興富發、佳格市值掉到第110名、120名，外資持股比同步下滑，均已不到20%，有被剔除風險。台新投顧則預期，寶成、合一、台企銀、潤泰新、佳格可能被剔除，除佳格被重複點名，其他個股到1月底的市值排名倒數15，也都有外資減碼或增加較少的情形。