農曆年拜請眾神開運 選擇合適保險商品也能保平安

農曆年前，傳統上許多人會透過到廟裡拜拜，祈求新的一年有好運勢，但除了祈求神明保佑之外，保險業者提醒，別忘了為自身與居家做好適合的保險規劃，才能做到真正好險「保」平安。

騎著赤兔馬征戰沙場、形象威武的「關聖帝君」，是現代人開著愛車南征北討跑業務時，求事業必拜的神祇。但交通意外無所不在，千萬超跑、馬路三寶滿街跑，只有投保「汽車強制險」可不夠。若不想開車上路還得步步驚心，建議可投保超額保險，不僅擁有1,000萬或2,000萬元的第三人超額責任險保障，還有乘客體傷責任險、道路救援等多重保障。

近期疫情升溫，恐又有不少企業會受到衝擊，南山產險建議，企業主除了誠心祈拜關聖帝君的庇祐之外，南山產物表示，為中小企業主打造的專屬戰疫護盾「金防疫」專案，是全台第一張針對業主補償設計的防疫主險保單，透過商品模組化，依「每日補償金額」的不同分為四種方案，客戶只需依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，即可投保。

以約定投保每日補償金額新台幣1萬元的「餐廳」為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，年繳保費7,000元，相當於平均每天僅約19元的保費，可擁有停業損失的補償保障。