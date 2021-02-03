封關在即 法人：適度做好ETF避險配置

2021年開年以來，台、美股市一度勁揚，主要因為拜登於1月20日順利就任，道瓊指數也順應創高31,272點，同時科技企業財報正面、FOMC偏鴿派談論等均支撐美股，也帶動國際股市。台股受到台積電（2330）在法說會釋出今年資本支出調高至250~280億美元，令市場驚豔的訊息激勵下，也一度攻克萬六大關。

但股市漲多後，國際市場震盪幅度明顯放大，恐慌情緒自歐美外溢至亞洲區域股市，使得台股自1月21日波段高點16,238點以來，出現將近千點的下殺。目前距春節長假前台股僅剩2個交易日，對於是否抱股過年投資人不免出現憂慮，法人建議，可續抱強勢股或主題型類股，但也應同時對於大盤適度避險。

國泰投信ETF團隊副總鄭立誠表示，台股於2月5日封關後，至2月17日開紅盤，期間大約有7~8個左右的國際交易日，這段期間國際股市動向仍以美股馬首是瞻。回顧過往20年間，美國道瓊指數在台股封關後的10個交易日出現較大幅度波動的機率並不低，統計漲跌幅超過3%的次數共有7次，其中有5次為跌幅超過3%，2次則為漲幅超過3%，顯見投資人對農曆春節期間的投資組合做適時保護，有其必要性。

未來關注美股重點在於：1.拜登政府政策推行；2.科技大廠財報結果；3.散戶團抱事件發展等。其中，拜登政府力推的1.9兆美元紓困案最快將在台股封關日前後展開初步立法程序，但共和黨方面提出縮減版的折衷方案，需留意雙方協商結果。

此外，今明兩天仍有Google、高通、輝瑞、默克等大藥廠的財報及財測將陸續公布；近期GME（GameStop）散戶事件顯示市場上投機情緒熱絡，若熱潮退去可能引發風險性資產出現泡沫的疑慮，若主管機關大動作進行監管，也可能會引發市場不滿，增添市場不確定性。

台股方面，鄭立誠補充，近期三大關注點則在於：1.外資期現貨買賣超；2. 台幣走勢；3. 新冠肺炎疫情是否於春節期間出現擴大等。上周外資開始對台股出現大幅度賣超，加上外資台指期未平倉部位仍偏空，需留意兩數據是否出現改善；新台幣近期升勢逐步趨緩，若新台幣開始由升轉貶，則台股可能有外資離場的修正壓力；疫情仍具有實質影響性，春節期間若出現疫情擴散現象，年後台股恐有壓力。

鄭立誠說，國際股波動度升高，且春節長假期間市場存在不確定性下，操作仍可續抱強勢科技股，但同時對於手中的投資組合進行保護，短線上若逢高可於年前適度配置美股、台股反向型ETF進行大盤避險，運用ETF投資工具如「美國道瓊反1」（00669R）或「國泰加權反1」（00664R）等，保持謹慎態度規避長假期間國際股市風險，好讓資產持盈保態。