信貸買股成風氣？親子理財專家：先檢視三好與三壞

年關將近，銀行衝刺電話行銷業務，不少投資人也利用低利率機會，向銀行申辦信用貸款，並將資金投入暢旺的股市行列，藉此擴張信用，大賺股票財；對此，《小大人的理財故事》Podcast播客作者花父指出，要先檢視三好三壞，條件對了，再來評估自己適不適合！

親子理財播客花父認為，當今進入低利率時代，資金成本相當便宜，擴張信用不失為放大投資報酬率的管道，但投資人要先看審視自己狀況，是不是符合三好的條件：

一好，個人信用狀況良好且有還款能力。

二好，能設定投資報酬率與停損點。

三好，投資具有現金流入的標的。

花父說明，信用良好意謂銀行放款利息較低，還款金額負擔也會比較少，同時，若能把握機會投資具有現金流的標的，例如參加除權息、申購抽籤、公開收購等時機進場，再加上嚴守報酬率與停損點，執行退場紀律，借貸進行投資，將具有相當優勢。

同樣的，若屬於不適合的三壞條件，投資人就不適合舉債投資：

一壞，信用分數已經不佳

二壞，不能承受失敗的風險

三壞，沒有餘裕的現金流應付按時還款

花父補充，如果個人信用不佳，銀行願意借款的利息就會變高，每期還款金額負擔就會變大，且如果不是用餘裕的現金流來做還款來源，加上心理面不能承受失敗風險的壓力，這樣就不適合透過借貸進行投資，應該先以儲蓄方式，籌措投資股票的本錢。

花父觀察自己孩子的理解能力與好奇心，把艱澀難懂的財經知識，轉化為小大人聽得懂的故事，透過邊互動邊說明，循序漸進的為孩子建立兒童理財基礎觀念與財務自由的態度，並累積收錄於Podcast平台。

《小大人的理財故事》於Podcast上線，大受全球華人圈父母的歡迎，除了有粉絲專頁互相討論，甚至有父母邊筆記邊收聽，就是希望跟孩子一起親子理財，從小培養正確金錢觀，未來朝小小巴菲特前進！