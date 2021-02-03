買實支實付險 國泰人壽：要像買房不要租房子

許多民眾認為有健保就足夠了，然而還是有近三成的醫材需要自掏腰包數萬至數十萬元不等，想要有更好的醫療品質，實支實付保障額度就顯得相對重要。國泰人壽今（3）日建議，目前多數民眾擁有的實支實付險以一年期附約為主，類似租房子，每年要繳費才有保障，最高僅續保到80歲，在高齡化趨勢下，若想確保老年醫療保障不間斷，建議可以長年期實支補足，保費不隨年齡增加而提高，可享實支保障到90歲。概念類似買房子。建議民眾趁有經濟能力時及早規劃，保費也比較便宜。

據國泰人壽內部統計，82%保戶投保實支實付醫療險，但平均保障額度僅約10萬元；相較國泰人壽委請政治大學風險管理與保險學系彭金隆教授協助研發的「幸福保障七彩盤」保障檢測平台所建議，要獲得較完善保障，實支實付險保額約需30萬元，保戶已投保之保額僅佔建議保額3~4成。

針對還沒有實支實付保障的民眾，國壽建議規劃保額30萬元，保障一次購足。若已有實支實付保障的民眾，除了檢視自身保額是否足夠之外，還需注意保障年期是否符合需求。目前多數民眾擁有的實支實付險以一年期附約為主，類似租房子，每年要繳費才有保障，最高僅續保到80歲，在高齡化趨勢下，若想確保老年醫療保障不間斷，建議可以長年期實支補足，以「國泰人壽三倍醫靠住院醫療定期保險」為例，保費不隨年齡增加而提高，概念類似買房子，繳費期滿後，即可享實支保障到90歲，沒用到還可支領「滿期保險金」，建議民眾趁有經濟能力時及早規劃，保費也比較便宜。