元晶拚全年轉虧為盈 今領太陽能股轉強

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

太陽能股去年下半年開始出現營運回升，不少公司單月或單季出現轉虧為盈，其中，去年即積極規劃擴產的元晶（6443），市場估計該公司今年可望力拚全年轉虧為盈，今（3）日該股盤中股價攻上漲停板，帶領太陽能今日走勢轉強。

受到今年全年營運可望回升激勵，今日盤中該股股價一度攻上漲停板，漲停價來到34.35元，盤中並有逾6,000張漲停委買單高掛。

受到元晶漲停板帶動，今日台股太陽能股走勢全面轉強，包括達能（3686）也一度攻上漲停板、另外，聯合再生（3576）、國碩（2406）、太極（4934）、安集（6477）、新晶投控（3713）及茂迪（6244），盤中股價漲幅也都在5%上下，類股走勢在今日台股各族群中表現相對強勢。

元晶去年單季營運呈現逐季走高表現，其中，第1季每股稅後虧損1.22元、第2季轉虧為盈之後，單季每股稅後純益為0.15元，第3季單季每股稅後純益持續成長至0.35元，由於第1季虧損金額相對較大，因此，累計至去年前3季，元晶每股稅後虧損仍有0.72元。

市場法人推估，以產業整體來看，太陽能去年第4季進入產業淡季，因此，去年全年元晶恐仍是全年虧損表現，不過，由於今年台灣太陽能模組內需看成長，且該公司去年積極規劃擴產，包括太陽能模組及太陽能電池，新產能也將陸續在今年第2季底前投產，因此，市場法人看好該公司有望全年轉虧為盈。

太陽能電池 元晶

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