富邦集團連續第五年捐贈創世基金會 共捐出1,250萬元

為喚起大家對弱勢族群的關懷，富邦（2881）集團拋磚引玉，連續第五年捐贈創世基金會「植物人雙軌服務暨寒士吃飽30」活動，共計認捐植愛年禮1萬份，以及750萬元植物人常年服務經費，總計捐出1,250萬元助寒士及植物人家庭過好年。

自2020年起，世界各國因受新冠肺炎疫情波及，經濟大受影響，尤其是仰賴社會各界捐助的社福機構，捐款亦大幅減少。富邦集團得知創世基金會於去年受疫情影響致捐款不如預期，導致全台17間安養院中近半數皆入不敷出，恐有斷炊之虞，當下即捐款500萬元予創世基金會解燃眉之急。不料疫情至2021年仍未趨緩，創世基金會每年於歲末年終之際舉辦「植物人常年服務暨寒士吃飽30」募款活動，今年取消團圓宴改採「送禮到家」專案，以發送服務對象植愛年禮及祝福紅包，讓弱勢家庭在過年前夕感受社會溫暖。

富邦集團表示，為響應政府防疫工作，避免群聚傳染，亦宣布停辦2020年集團謝年會，改以發放員工加菜金。集團秉持企業社會責任，發揮人飢己飢的精神，持續第五年捐助「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，2021年捐助750萬元植物人常年服務經費及植愛年禮1萬份計500萬元，總計捐出1250萬元助寒士及植物人家庭過好年，以實際行動為弱勢加油，希望藉此邀集更多社會大眾一起來發揮愛心、共襄盛舉。

創世植愛年禮「送禮到家」活動首日，由前副總統陳建仁與富邦慈善基金會顧問鄭基男化身送禮大使，將植愛年禮及祝福紅包送至植物人家中，並貼上吉祥喜氣的春聯，傳遞社會溫情。

長期以來，富邦集團透過旗下7大基金會，打造全人公益關懷的平台，並自許為社會發電機，落實「取之於社會，用之於社會」的精神。其中，富邦慈善基金會是富邦集團成立的第1個公益事業單位，秉持「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的理念。未來，富邦集團將持續整合相關資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，傳遞滿滿正向的力量。