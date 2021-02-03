迎春節 南山產推好險保平安

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

農曆年前，傳統上許多人會透過到廟裡拜拜，祈求新的一年有好運勢。南山產物今（3）日提醒，做好防疫工作前提下，把握農曆年前改運好時機、拜請眾神幫開運之餘也要為自身與居家做好適合的保險規劃，才能做到真正好險「保」平安。

騎著赤兔馬征戰沙場、形象威武的關聖帝君，是現代人開著愛車南征北討跑業務時，求事業必拜的神祇。但交通意外無所不在，千萬超跑、馬路三寶滿街跑，只有投保汽車強制險可不夠。

若不想開車上路還得步步驚心，建議可投保金安心3.0專案，不僅擁有1,000萬或2,000萬元的第三人超額責任險保障，還有乘客體傷責任險、道路救援等多重保障。

近期疫情升溫，恐又有不少企業會受到衝擊，建議企業主除了誠心祈拜關聖帝君的庇祐之外，也可考慮投保南山產物特別為中小企業主打造的專屬戰疫護盾金防疫專案。

金防疫是全台第一張針對業主補償設計的防疫主險保單，透過商品模組化，依每日補償金額的不同，分為四種方案，企業只需依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，就能輕鬆投保。

以約定投保每日補償金額新台幣1萬元的餐廳為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，僅需年繳保費7,000元、平均每天僅約19元的保費，就可擁有停業損失的補償保障。

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