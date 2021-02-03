快訊

趙少康今重回國民黨 江啟臣將發中評委資格

後疫情時代 集保結算所徵求新世代

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所今年人才招募計畫(集保結算所/提供)
集保結算所今年人才招募計畫(集保結算所/提供)

集保結算所今年人才招募計畫，預計釋出16個職缺，招募資訊、業務及國際事務菁英，歡迎跨域且具數位思維的新世代，加入敏捷創意團隊，共創金融開放大未來。

資本市場對台灣整體經濟發展具有舉足輕重的地位，而集保結算所負責全資本市場的後台業務，提供下列五大旗艦服務，包括：權益證券、債票券、基金、期貨及跨境保管，並建置集保e存摺、電子投票平台、防制洗錢平台、公司負責人及主要股東資訊申報平臺、大數據分析應用平台等，並持續運用金融科技，提供市場多元創新的服務，在臺灣是一家極具成長潛力，可發展個人理想抱負的優質公司。

集保結算所已發展三十載，然不斷引進數位思維結合業務核心能力，更以國際觀竭力超越市場對集保的想像，持續自我挑戰，促進數位轉型與金融發展。集保結算所目前階段重點是數位與資安，以大數據為本，金融科技為用，推動金融服務走向數據化、精準化、敏捷化和智能化。公司內部導入敏捷式開發與流程自動化(RPA)，並針對疫情與市場情勢的變化，廣泛研擬策略，從業務面、資訊面、行政面等面向，希望建立容錯的文化與創新的措施，以增加公司的韌性，因應後疫情時代的新挑戰。

集保結算所也是一間幸福企業，公司依據每位同仁學習需求，規劃完善的教育訓練計畫，讓員工與公司一起成長；更有多元社團活動，讓員工在工作之餘能紓解放鬆；亦重視員工家庭生活，提供多元旅遊補助，讓員工與家人共度美好時光，另有高額生育補助等多項福利。

集保結算所董事長林修銘表示，集保是一家以「利他共好」為核心思想的前瞻性公司，非常需要具有國際觀、對金融科技跨領域有興趣的新世代，加入集保大家庭，發揮長才，成就夢想，共同擘畫金融開放大未來。

集保結算所人才招募，報名期間自2月3日起至3月5日開放網路報名，詳細徵才資訊請參閱證基會網站集保結算所網站

集保結算所 金融科技 疫情

延伸閱讀

金融大徵才 開出2.5萬個職缺

新Xbox大缺貨 恐衝擊台鏈

集保徵才 鎖定資訊業務菁英

繼中國、日本之後！新世代賓士S-Class預定3月在台發表，先行探索科技內裝

相關新聞

開始換新鈔 公股銀行採實名制

農曆新年將至，今天起民眾可以開始換新鈔。因為本土疫情升溫，7家公股銀行一律採取「實名制」換新鈔，要求民眾據實填寫姓名、電...

新台幣開盤升值1.67角 以28.22元開出

新台幣今天早盤以28.22元兌1美元，升值1.67角開出。

開發金完成收購中壽21.13％股權 順利持股過半

開發金控今天發布重大訊息，宣布已經完成收購中國人壽21.13%股權，綜合持股達55.95%，完成持股過半目標

3年第3次…花旗信用卡出包 金管會重罰600萬

消費者收到信用卡帳單，除核對刷卡金額，一般人不易察覺分類細目有誤，但金管會發現花旗銀行從二○一○年十二月起，十年來把信用...

換新鈔首日未見排隊人龍 央行備妥5700億供兌領

農曆金牛年將至，即日起開放換新鈔，首日排隊情況受到疫情影響，人潮較往年減少；台銀表示，央行今年準備新台幣5700多億元新...

後疫情時代 集保結算所徵求新世代

集保結算所今年人才招募計畫，預計釋出16個職缺，招募資訊、業務及國際事務菁英，歡迎跨域且具數位思維的新世代，加入敏捷創意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。