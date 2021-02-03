聯強國際與國泰產險聯手 推行動裝置保險

聯強國際（2347）宣布與國泰產險強強聯手，推出行動裝置保險。

在生活、工作、飲食或是休閒娛樂中，大家樣樣都離不開手機；因此消費者越來越願意花錢來保障自己的手機。在春節假期前，國泰產險與聯強國際，強強聯手，共同攜手推出令人驚豔的「泰強守」行動裝置險，讓消費者可以在各通訊門市，有更多元的保險產品選擇，也可以感受到最優質的新服務體驗。

聯強國際通訊事業部總經理張永鴻表示，目前與聯強有配合的通訊門市遍佈全台，未來將積極導入「泰強守」的保險商品，以期消費者不論購買、理賠申請、維修到貨，都能快速獲得一站式的優質服務。

此外，聯強國際透過集團下的通達智能運籌，以其完整的物流網絡，提供全台快速的配送服務，搭配旗下的手機原廠授權維修中心，維修案件經國泰產險核准理賠後三日內，就會將送修之手機送回報修門市供消費者取回，十分便利。