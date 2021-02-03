京城銀開年報喜 元月EPS0.54元 年增近四成

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

京城銀行（2809）2021新開年報捷，自結2021年元月獲利較2020年同月大幅成長，單月稅前盈餘6.81億元，稅後純益6.03億元，年增率均逾三成，單月每股稅前盈餘0.61元，每股稅後純益（EPS）0.54元，EPS較去年同月大幅成長將近四成、達38.5%。

京城銀元月交出好成績，主因業務量增帶動利息淨收益增加，以及股市好帶動評價利益貢獻，促使京城銀元月獲利再度登上單月6億元以上的高水位。

京城銀指出，今年1月利息淨收益較去年同月呈現雙位數成長，加上金融市場維持在高檔，資產評價利益佳，整體獲利表現穩健。另外，元月資產品質也維持優異水準，逾放比0.02%、備抵呆帳覆蓋率6,732.98%，總放款覆蓋率1.57%。

京城銀行 EPS

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