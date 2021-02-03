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開發金買中壽 股權將過半

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

開發金控本次二度公開收購中國人壽股權昨（2）日截止，預定今日凌晨公告最終收購數量等各項結果。據悉，此次二度公開收購進展順利，壽險、機構法人捧場下，開發金應可達成加計庫存後控有中壽股權過半的目標。在持股過半控制權提升下，開發金下一步將評估何時提前改選中壽董事會，拿下全部董事席次。

開發金控昨日指出，依照證交所規定，開發金公開收購中壽的結果，必須與股務代理機構通知應賣方同步，依照相關辦法，必須在收購屆滿日的次日零時起，也就是今天零時，才能上傳有關收購結果的公告，所以目前無法提供各項資訊。

據了解，中壽的主要股東中，包括富邦人壽、國泰人壽，以及勞保、勞退基金、外國主權基金、指數型基金（ETF）等，不少均有參與應賣，其中，富邦金日前公告，富邦壽持有6萬多張中壽將全數參與應賣，預估處分利益可有5,000多萬元。

開發金公開收購中國人壽股權條件在1月底即已先行成就，也就是本次公開收購提前在截止日前確立成功達陣，因此昨天公開收購截止，外界關注重點在於開發金是否達到本次收購最高10億股的目標，如此則開發金累計持有中壽股權，就可跨越50%、過半，提高控制權。

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