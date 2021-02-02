一生只能買2張的小額終老險 去年賣15.23億元年增9%

一人一生只能買二張的小額終老險，是金管會為解決高齡弱勢民眾買不到死亡保險的問題，政策性推動的低保費商品，據金管會今（2）日公布最新統計，2020年全年新契約保單件數達到7萬7,500張，件數雖然不如前年，但是新契約保費收入達到15.23億元，年增近9%，市場依舊維持熱度。

小額終老保單即單純死亡險，可附加醫療保障，屬於金管會政策性保單，希望藉此拉高國人平均保額，為人生最後一哩路先準備資金，不造成子女的經濟負擔，解決「老有所終」的社會問題。

小額終老保單因為是半政策性保單，保單責任準備利率會比一般新台幣保單高2碼（1碼等於0.25百分點），且附加費用率最高不能逾10%，保費相對便宜。過去一人一生限買一張，不過保額只有30萬元太低，以致2017年推出二年後，購買意願便急速下降，因此金管會2019年7月祭出三大放寬， 包括最高保額從30萬元提高至50萬元、已買過小額終老保險的民眾，也可加買提高保額至50萬元、而且不再受一生一張的限制，每人可以買到二張。

在此三放寬利多下，2019年小額終老險新契約保單銷售數急速攀高至8萬4,096件，買氣明顯轉熱絡，2020年雖然銷售件數不如去年，新契約件數只剩7萬7500件，件數較前一年減少6,596件。

但保費收入金額方面卻出現成長，保險局表示，因為保額提高至50萬元的原因，據統計2020年新契約保費收入金額達到15億2368萬元，較前一年增加1億2,564萬元。