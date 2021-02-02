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銀行金融債發行夯 可發債額度突破千億元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

為充實資本及響應政府綠色金融政策，今(2021)年開年首月，就有不少金融機構搶先發行金融債。根據債券承銷商統計，包括台北富邦銀行凱基銀行、元大銀行與法商法國巴黎銀行，今年1月已完成金融債定價，發行金額高達114億元。

另外，華南銀行、合作金庫、聯邦銀行與中國信託銀行也經董事會決議通過發債額度，未來可發債的空間合計超過1,000億元。

券商主管指出，金融機構發行金融債的原因各有不同，除了強化財務結構及提高第一類資本，或獲取穩定中長期營運資金、改善公司資本結構外，也有不少銀行是為了支持政府的綠色金融政策，決定發行綠色債券、可持續債券等。

債券承銷商主管指出，今年1月發行金融債的銀行包括台北富邦銀行、凱基銀行、元大銀行與法國巴黎銀行。

台北富邦銀行發行今年首檔無擔保主順位金融債，發行年期為5年，票面利率0.4%，為可持續債券，發債金額為10億元。

凱基銀行今年首檔無擔保主順位金融債，10年期，票面利率0.57%，金額34億元；元大銀行今年首檔無擔保次順位金融債，10年期，票面利率0.67%，發行金額50億元；法商法國巴黎銀行主順位金融債，7年期，票面利率0.43%，發行金額20億元。

此外，華南銀行、合作金庫、聯邦銀行與中國信託銀行，今年也經董事會通過發債額度，合計高達1,010億元。

凱基銀行 台北富邦銀行 債券

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