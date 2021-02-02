美元投資型保單買氣強強滾 去年前11月大賣43.05億美元

新台幣去年11月持續升值，美元投資型保單買氣強強滾！金管會今（2）日公布最新外幣保單業務概況，2020年前11月美元投資型保單新契約保費收入43.05億美元，比去年同期大增31%，增幅明顯擴大。

至於美元傳統型保單前11月保費收入有109.25億美元，也比去年同期成長11%，合計美元保單合計有152.3億美元，增加16%。投資型美元保單銷售最好前三名分別是國壽、台灣人壽與法國巴黎人壽；傳統型美元則是南山人壽、中壽與新壽。

據金管會資料，今年前五月美元保單還呈現衰退情況，上半年美元投資型保單微轉正0.05%，今年前七月及前八月美元增幅分別為5%，前九月增幅擴大到15%，前十月持續擴大到24%，至11月更進一步擴大至三成。

對於美元投資型保單下半年大賣的原因？保險局官員日前表示，美國經濟今年5月起好轉，失業率下降、個人消費支出成長，美元對新台幣貶值，造成美元投資型保單新契約銷售轉好，保戶對投資型保單 比較看好，另外美元對台幣下降變便宜了，因此保戶興趣又回來了。

此外，外幣保單保費成長主要集中在美元，不過澳幣、人民幣都下滑，導致整體外幣保單前11月保費收入4,512億元，相較前年同期仍減少3%，投資型衰退幅度雖縮小仍有10%。

尤其是人民幣投資型前11月大衰87%、澳幣投資型也大衰49%，傳統型方面澳幣衰退72%，人民幣衰退幅度縮小至35%，因此拖累整體外幣保單銷售表現。