快訊

日相菅義偉宣布 10都府縣緊急宣言延長至3月7日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元投資型保單買氣強強滾 去年前11月大賣43.05億美元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
美元投資型保單買氣夯。 路透
美元投資型保單買氣夯。 路透

新台幣去年11月持續升值，美元投資型保單買氣強強滾！金管會今（2）日公布最新外幣保單業務概況，2020年前11月美元投資型保單新契約保費收入43.05億美元，比去年同期大增31%，增幅明顯擴大。

至於美元傳統型保單前11月保費收入有109.25億美元，也比去年同期成長11%，合計美元保單合計有152.3億美元，增加16%。投資型美元保單銷售最好前三名分別是國壽、台灣人壽與法國巴黎人壽；傳統型美元則是南山人壽、中壽與新壽。

據金管會資料，今年前五月美元保單還呈現衰退情況，上半年美元投資型保單微轉正0.05%，今年前七月及前八月美元增幅分別為5%，前九月增幅擴大到15%，前十月持續擴大到24%，至11月更進一步擴大至三成。

對於美元投資型保單下半年大賣的原因？保險局官員日前表示，美國經濟今年5月起好轉，失業率下降、個人消費支出成長，美元對新台幣貶值，造成美元投資型保單新契約銷售轉好，保戶對投資型保單 比較看好，另外美元對台幣下降變便宜了，因此保戶興趣又回來了。

此外，外幣保單保費成長主要集中在美元，不過澳幣、人民幣都下滑，導致整體外幣保單前11月保費收入4,512億元，相較前年同期仍減少3%，投資型衰退幅度雖縮小仍有10%。

尤其是人民幣投資型前11月大衰87%、澳幣投資型也大衰49%，傳統型方面澳幣衰退72%，人民幣衰退幅度縮小至35%，因此拖累整體外幣保單銷售表現。

保單 新台幣

延伸閱讀

四壽險業 微調保單利率

500元防疫保單真「袂和」？醫師：不如拿去買樂透

許多民眾遲未收到防疫保單核保通知 金管會盯保戶權益

保戶興趣回來了！美元投資型保單前十月銷售大增24%

相關新聞

美元投資型保單買氣強強滾 去年前11月大賣43.05億美元

新台幣去年11月持續升值，美元投資型保單買氣強強滾！金管會今（2）日公布最新外幣保單業務概況，2020年前11月美元投資...

花旗信用卡4年出錯3次 金管會要求追究內控責任

花旗銀行發生資料報送缺失，為2018年來第3度因信用卡相關業務出包遭金管會開罰，近4年來花旗信用卡已收到1100萬元罰單...

花旗螺絲鬆了？遭重罰600萬 公司：通知客戶、強化控管

螺絲鬆了？國內外銀子行龍頭花旗銀再出包。金管會今（2）日宣布，花旗銀從民國99年12月起，18萬名客戶的的「消費分期」變...

兆豐銀百億融資額度 助農地工廠合法化

兆豐銀行為配合政府政策，協助農地工廠合法化，以百億融資額度，協助未登記為合法工廠的業者，取得合法化過程所需營運週轉金、改...

你是一銀薪轉戶嗎？2021發財三招大公開

每年開春總是充滿期待可以開運招財，卻不知道如何著手？第一銀行「薪轉戶專區」為慶祝上線滿一週年，即日起至3月31日止，推出...

花旗信用卡系統出包18萬客戶受影響 金管會重罰六百萬

金管會今宣布，發現花旗銀行從民國99年12月起，客戶的「消費分期」變成「帳單分期」，受影響客戶數高達18萬人，金管會今重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。