花旗螺絲鬆了？遭重罰600萬 公司：通知客戶、強化控管

螺絲鬆了？國內外銀子行龍頭花旗銀再出包。金管會今（2）日宣布，花旗銀從民國99年12月起，18萬名客戶的的「消費分期」變成「帳單分期」，導致其他銀行如果受理申辦當事人的信用評分時，可能會用到較高利率，對花旗銀重罰600萬元。

花旗銀今日傍晚回應，尊重主管機關決議。該事件發生之後，花旗銀已即時修正資料。目前客戶於聯徵中心的資料皆為正確，因此客戶的信用資料完全不受影響，敬請放心。花旗銀並強調，保障客戶權益向來是首要目標，為展現負責任銀行的態度，正積極通知相關客戶，主動提供客戶優惠權益；亦將持續精進改善措施，強化控管機制，確保客戶權益。

金管會今日宣布，發現花旗銀行從民國99年12月起，客戶的「消費分期」變成「帳單分期」，導致花旗銀行自民國99年12月起向金管會及聯徵中心報送的相關資料皆錯誤，影響客戶超過18萬人，

「消費分期」是持卡人消費時候或帳單出帳前採分期，部分特約商店的會提供零利率優惠分期；「帳單分期」則是持卡人收到信用卡帳單後，扣除最低應繳帳款後，剩餘帳款採分期繳納，這是發卡銀行提供的利率。

花旗銀的系統多次出包，2019年爆發系統大當機事件，逾萬名客戶存款交易當天無法過仗，金管會當時開罰500萬元