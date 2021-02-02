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緬甸政變 金管會：三家國銀目前營運正常

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
緬甸政變，外界關注本國銀行在當地情況，金管會表示，目前本國銀行在緬甸有三家分行、12家辦事處，在2月1日暫停營業後，2月2日已恢復正常營業。記者戴瑞瑤／攝影。
緬甸政變，外界關注本國銀行在當地情況，金管會表示，目前本國銀行在緬甸有三家分行、12家辦事處，在2月1日暫停營業後，2月2日已恢復正常營業。記者戴瑞瑤／攝影。

緬甸政變，外界關注本國銀行在當地情況，金管會今（2）日表示，目前本國銀行在緬甸有三家分行、12家辦事處，在2月1日暫停營業後，2月2日已恢復正常營業。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，緬甸政變，當地銀行協會公布所有銀行2月1日停業一天，後來緬甸中央銀行要求2月2日起恢復正常營業。

黃光熙表示，國銀在緬甸有三家分行、12家辦事處，目前員工94人，人員安好。

玉山銀行在仰光分行，去年12月底止，資產有101.84億元、淨值29.93億元，稅前盈餘1.2億元。

至於兆豐、國泰世華在當地分行，則分別在今年1月7日、1月8日才剛開業。

黃光熙說，目前在緬甸設有分行的三家本國銀行，營運均正常，金管會會持續關切國銀在海外設點情況。

緬甸 金管會 玉山銀行

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