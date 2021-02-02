兆豐銀百億融資額度 助農地工廠合法化

兆豐銀行為配合政府政策，協助農地工廠合法化，以百億融資額度，協助未登記為合法工廠的業者，取得合法化過程所需營運週轉金、改善消防、環保、水利或水土保持等之改善準備金、以及特定工廠所需繳納之回饋金貸款、興修建廠房、購置機器設備等資本性支出，以一條龍專業服務，讓業者合法化過程取得資金更加簡便快速。

配合政府兼顧環境安全、居民就業及經濟發展，109年3月20日施行的「工廠管理輔導法」修正案以全面納管、就地輔導為目標，同時解決長期以來農地工廠問題，再加上經濟部亦於109年12月17日公告「經濟部協助特定工廠合法化融資貸款實施要點」，協助取得特定工廠登記業者合法化所需融資貸款。

兆豐銀行順勢推出百億融資專案，希望透過專業的金融服務，支持業者在農地工廠合法化過程中，順利取得資金，力挺台灣產業發展，讓企業永續經營，同時加強環境保護，也善盡企業社會責任。

為了讓更多業者了解修法後的應變及未來發展契機，兆豐銀行日前也已經與台中市政府經發局共同舉辦「工廠管理輔導法修法暨特定工廠登記辦法說明會」，邀請中部地區業者共同與會，針對工廠合法化各階段流程、申請條件、應注意事項等進行詳細說明，並於現場回答常見問題並提供豐富且實用的訊息，獲得客戶熱烈迴響。

自新冠肺炎疫情擴延以來，兆豐銀行便主動關懷客戶，積極響應政府紓困政策針對個人、小規模營業人、中小企業及受疫情影響還款有困難的信用卡客戶等，提供多項紓困措施，善盡企業社會責任並配合政策推出「公股攜手‧兆元振興」，提供優惠的融資協助，以實際行動協助企業及民眾度過難關。