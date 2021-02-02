花旗信用卡系統出包18萬客戶受影響 金管會重罰六百萬

金管會今宣布，發現花旗銀行從民國99年12月起，客戶的「消費分期」變成「帳單分期」，受影響客戶數高達18萬人，金管會今重罰600萬元，這已是花旗銀的信用卡四年來第3度系統出包。

銀行局副局長黃光熙說明，所謂「消費分期」是持卡人消費後，採特約商店提供的優惠分期利率，或是帳單出帳前要求銀行的分期，部分特約商店的優惠分期可能是零利率；「帳單分期」則是持卡人收到信用卡帳單後，扣除最低應繳帳款後，其餘的帳款採分期繳納，這是由發卡銀行提供的利率。

針對這18萬客戶收取的利率受到影響？黃光熙表示，就這18萬客戶來說，適用的利率是一致的，沒有人被多收利息，因為花旗銀提供的消費分期與帳單分期利率相同。

但黃光熙指出，此案是有客戶去聯徵中心查詢時發現有誤，紀錄本來是屬於消費分期卻變成帳單分期，向銀行反映請銀行去查明，主要是客戶發現聯徵紀錄分類產生不一樣的項目。

黃光熙表示，這樣的報送分類錯誤，不影響客戶的綜合信用報告的個人信用評分，也不影響客戶的無擔保帳務總餘額，但可能受到影響的是，其他銀行受理申辦當事人的信用評分時，可能會用到較高利率，這部分已請花旗要妥善處理，如果客戶反映在其他銀行申請業務被駁回，花旗要針對客戶發公函給別家銀行說明已更正聯徵資訊。

這已是花旗銀行近4年來第三度信用卡出包，2018年2月花旗銀因信用卡計息邏輯帳務系統出包，導致超收客戶卡費，金管會對此開罰250萬元；當年11月又有客戶故意用預繳卡費提高信用卡額度後，1個月狂刷600筆高達6300萬元，且未還款項，主要是客戶抓到花旗銀的系統漏洞，因此金管會也處以250萬元罰鍰。

花旗銀行回應表示，尊重主管機關決議。該事件發生之後，本行已即時修正資料。目前客戶於聯徵中心的資料皆為正確，因此客戶的信用資料完全不受影響，敬請放心。保障客戶權益向來是本行首要目標，為展現負責任銀行的態度，本行正積極通知相關客戶，主動提供客戶優惠權益；本行亦將持續精進改善措施，強化控管機制，確保客戶權益。